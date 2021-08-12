Источник: Попов покинул «Спартак» из-за угрозы уголовного преследования

Причиной отставки Дмитрия Попова с поста спортивного директора «Спартака» в перерыве матча Лиги чемпионов с «Бенфикой» (0:2) могли стать обвинения в мошенничестве и угроза уголовного преследования, информирует Telegram-канал «Мутко против».

По информации источника, все дело в несостоявшемся трансфере аргентинского защитника Гонсало Монтиэля. Попов во время матча с «Бенфикой» рассказал, что акционер «Спартака» Леонид Федун заблокировал переход аргентинца за 12,5 миллионов евро, сославшись на рекомендацию экс-тренера команды Доменико Тедеско.

По совпадению в то же время с Федуном напрямую связался представитель защитника Матиас Липман и предложил рассмотреть трансфер футболиста за 5 миллионов евро.

Федун потребовал объяснений от Попова из-за разницы в цене на Монтиэля в 7,5 миллионов евро. Уже экс-спортивный директор решил немедленно покинуть клуб.

54-летний Попов работал спортивным директором «Спартака» с 2008 по 2016 год. 26 ноября 2020 года он вернулся на этот пост, но покинул его 5 августа 2021-го.