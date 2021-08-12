Тихонов призвал платить футболистам «Спартака» как простым работягам

Многократный олимпийский чемпион по биатлону, экс-президент Союза биатлонистов России (СБР) Александр Тихонов заявил, что футболистам «Спартака» нужно платить как простым рабочим.

«Футболистам за что платят деньги? Что это за футбол такой! Не все такие, но все же. Вон «Спартак» вылетел! Он и дальше вылетит! Им нужно платить как работягам. Мне стыдно просто», — сказал Тихонов «СЭ».

Ранее «Спартак» по сумме двух встреч уступил «Бенфике» со счетом 0:4 в третьем квалификационном раунде Лиги чемпионов и вылетел из турнира.

Красно-белые занимают 11-е место с 3 очками в турнирной таблице Тинькофф РПЛ.