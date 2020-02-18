«Локомотив» может подписать полузащитника «Стоук Сити»

27-летний полузащитник «Стоук Сити» Жаннелли Имбула, выступающий на правах аренды за «Лечче», может перейти в «Локомотив», информирует footmercato.net.

Хавбек из Демократической Республики Конго уже посетил Россию для ознакомления с инфраструктурой московского клуба и встречи с руководством.

В ближайшее время стороны могут прийти к соглашению. Пока неизвестно, будет ли это аренда или полноценный трансфер, однако «Стоук Сити» хочет избавиться от футболиста.

В этом сезоне Имбула провел 3 матча в серии и одну встречу в Кубке Италии, в которой забил гол.