"Локомотив" и Фернандеш не будут подписывать новый контракт

"Локомотив" и португальский полузащитник Мануэл Фернандеш не станут подписывать новый контракт. Об этом сообщил агент 33-летнего игрока Паулу Барбоза.

Фернандеш выступал за московский "Локомотив" с 2014 по 2019 год. Летом текущего года его контракт с российским клубом подошел к концу, но футболист был заинтересован в заключении нового соглашения с железнодорожниками.

- Движения по новому контракту нет, - цитирует ТАСС Барбозу. - Мы уже не ждем предложения от "Локомотива". Где продолжит карьеру Мануэл? Поживем - увидим.