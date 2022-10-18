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Судейство

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«Локомотив» — «Химки»: судья не удалил Ненахова и не наказал Садыгова

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
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В первом тайме матча 4-го тура пути РПЛ Кубка России «Локомотив» — «Химки» арбитр Алексей Амелин ошибочно не удалил Максима Ненахова и не вынес предупреждение Илье Садыгову.

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

На 16-й минуте судья, находившийся в хорошей позиции, не увидел, что игрок гостей Садыгов попал рукой в лицо Тину Едваю, или неправильно оценил действия футболиста «Химок».

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

Этот фол заслуживал желтой карточки. В очередной раз провожу аналогию с моментом из кубкового матча «Ахмат» — «Ростов» (3:1), в котором на 72-й минуте рефери после вмешательства видеоассистента Яна Бобровского наказал гостей 11-метровым ударом, с которого грозненцы сравняли счет. Департамент судейства РФС поддержал то решение арбитра, который квалифицировал действия Данилы Прохина как фол. Оно признано правильным. Ростовчанин тогда случайно попал рукой в лицо Ивану Олейникову. Действие игрока гостей было случайным, неумышленным и не несло никакой агрессии. Но оно расценено, как нарушение правил. Прохин помимо пенальти был наказан предупреждением.

Интересно, что тот матч судил как раз Амелин. И тогда он достал желтую карточку, а сегодня — нет. Рефери поступил непоследовательно.

«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».
«Локомотив» — «Химки».

А на 24-й минуте судья неверно квалифицировал фол железнодорожника Ненахова, который прыгнул в направлении соперника и ударил его шипами в правую ногу выше голеностопа. И через несколько минут после вмешательства ВАР и просмотра видеозаписи Амелин не достал красную карточку, ограничившись предупреждением.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Химки
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
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 - : -
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Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
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24.10 17:30
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