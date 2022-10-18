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Кавазашвили: «Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать»

Алина Савинова
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Бывший член комитета по этике РФС Анзор Кавазашвили поделился мнением о конфликте Владимира Федотова и Гильермо Абаскаля в перерыве матча 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» (2:2).

«Федотов за короткий период в футбольном мире завоевал уважение и зарекомендовал себя как тренер толковый и строго сдержанный. Для меня удивительно, что он отреагировал на Абаскаля, человека нового в российском футболе. Я не хотел бы, чтобы наш русский менталитет опускался настолько, что мы оскорбляем гостей. Считаю, что Гильермо Абаскаль наш гость, а их нельзя обзывать. Может, там что-то и было, но Федотов его неправильно понял, не знаю. Тогда, может быть, Владимир Валентинович имел право подойти к судье и сказать, что он меня оскорбил таким-то образом, проверьте видеозаписи и выносите решение. Я бы сделал так, а не огрызался бы и не посылал бы матом», — приводит Metaratings.ru слова Кавазашвили.

Напомним, что в матче 13-го тура РПЛ ЦСКА — «Спартак» после первого тайма между Федотовым и Абаскалем возник конфликт, в результате которого главный тренер армейцев неоднократно использовал нецензурную брань. Федотов заявил: «Что ты там машешь своими руками, *? Езжай домой, *, клоун».

18 октября председатель КДК РФС Артур Григорьянц в интервью «СЭ» заявил, что на ближайшем заседании комитет рассмотрит поведение главных тренеров ЦСКА и «Спартака».

Источник: https://metaratings.ru/news/kavazashvili-abaskal-nash-gost-a-ikh-nelzya-obzyvat-1388681/
Анзор Кавазашвили
Владимир Федотов (тренер, ЦСКА)
ФК Спартак (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Гильермо Абаскаль
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И В Н П +/- О
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 Зенит 13 10 3 0 36-5 33
2
 Спартак 13 8 2 3 31-16 26
3
 ЦСКА 13 7 4 2 26-13 25
4
 Ростов 13 7 4 2 24-19 25
5
 Краснодар 13 6 3 4 25-20 21
6
 Сочи 13 6 2 5 22-22 20
7
 Ахмат 13 6 2 5 21-21 20
8
 Динамо 13 5 5 3 21-16 20
9
 Оренбург 13 6 0 7 22-31 18
10
 Кр. Советов 13 3 5 5 14-19 14
11
 Н. Новгород 13 3 4 6 17-23 13
12
 Урал 13 4 1 8 13-23 13
13
 Локомотив 13 3 3 7 16-26 12
14
 Факел 13 1 8 4 16-23 11
15
 Химки 13 2 3 8 13-23 9
16
 Торпедо 13 1 3 9 7-24 6
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22.10 14:00
Н. Новгород – Краснодар
 - : -
22.10 16:30
Факел – Ростов
 - : -
22.10 19:00
Локомотив – Динамо
 - : -
23.10 14:00
Оренбург – ЦСКА
 - : -
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 - : -
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 9
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
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Александр Соболев

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Зенит

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Локомотив

 12 1 3
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