«Локомотив» — «Химки»: Чорлука покинул поле в середине первого тайма из-за травмы
14:38
Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (36-я минута, 1:0).
34-летний хорват неудачно пошел в подкат и заработал травму, после чего долго лежал на газоне. Игрок покинул поле сам, отказавшись от носилок.
Вместо Чорлуки на поле вышел полузащитник Даниил Куликов.
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи
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