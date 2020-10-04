РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    ТИНЬКОФФ РПЛ

«Локомотив» — «Химки»: Чорлука покинул поле в середине первого тайма из-за травмы

14:38
Теги:

Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (36-я минута, 1:0).

34-летний хорват неудачно пошел в подкат и заработал травму, после чего долго лежал на газоне. Игрок покинул поле сам, отказавшись от носилок.

Вместо Чорлуки на поле вышел полузащитник Даниил Куликов.

Локомотив — Химки

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
1
Офсайд
Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 10-й тур. «Спартак» — «Зенит» и другие матчи




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир