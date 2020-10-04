Защитник «Локомотива» Ведран Чорлука получил повреждение в первом тайме матча 10-го тура Тинькофф РПЛ против «Химок» (36-я минута, 1:0).

34-летний хорват неудачно пошел в подкат и заработал травму, после чего долго лежал на газоне. Игрок покинул поле сам, отказавшись от носилок.

Вместо Чорлуки на поле вышел полузащитник Даниил Куликов.