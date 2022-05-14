«Локомотив» — «Динамо»: бело-голубые забили третий гол

«Динамо» упрочило преимущество в матче 29-го тура Тинькофф РПЛ против «Локомотива». На 39-й минуте гол с пенальти забил Даниил Фомин. Счет стал 3:1.