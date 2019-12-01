«Локомотив» — «Динамо»: все голы матча
«Локомотив» играет с «Динамо» в матче 18-го тура премьер-лиги. Голом в составе бело-голубых дублем отметился форвард Максимилиан Филипп, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук, забивший пенальти паненкой.
23-я минута, гол Филиппа
? Максимилиан Филипп остался без опеки в штрафной железнодорожников и в касание отправил мяч в ворота Коченкова.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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38-я минута, гол Алексея Миранчука
? Посмотрите как Алексей Миранчук забивает пенальти. Давно такого не было в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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