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«Локомотив» — «Динамо»: все голы матча

17:16
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«Локомотив» играет с «Динамо» в матче 18-го тура премьер-лиги. Голом в составе бело-голубых дублем отметился форвард Максимилиан Филипп, у железнодорожников отличился полузащитник Алексей Миранчук, забивший пенальти паненкой.

23-я минута, гол Филиппа

38-я минута, гол Алексея Миранчука

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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