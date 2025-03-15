«Локомотив» — «Динамо»: Воробьев открыл счет

«Локомотив» вышел вперед в матче против московского «Динамо» в 21-м туре РПЛ — 1:0.

На 38-й минуте после подачи Алексея Батракова с углового забил Дмитрий Воробьев.

«СЭ» ведет текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Динамо».