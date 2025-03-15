«Локомотив» проведет прощальный матч Гильерме

«Локомотив» объявил, что в сентябре состоится прощальный матч бывшего голкипера команды Гильерме.

«Прощальный матч будет! Он состоится в сентябре этого года в рамках празднования Дня «Локомотива» на «РЖД Арене», — говорится в сообщении пресс-службы железнодорожников.

Гильерме выступал за «Локомотив» с 2007 по 2024 годы. Он провел за железнодорожников 387 матчей, стал чемпионом России, обладателем Суперкубка и четырежды победителем Кубка страны.

В начале марта «Локомотив» назначил 39-летнего экс-игрока сборной России координатором по развитию и подготовке вратарей молодежного футбола в «Локомотиве».