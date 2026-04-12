«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: Мастури реализовал пенальти и вывел гостей вперед

Махачкалинское «Динамо» вышло вперед в матче 24-го тура РПЛ против «Локомотива». Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.

Пенальти на 63-й минуте встречи реализовал нападающий гостей Хазем Мастури. Главный судья матча Кирилл Левников назначил 11-метровый удар после нарушения защитника железнодорожников Жерзино Ньямси на Никите Глушкове в собственной штрафной.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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