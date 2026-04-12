«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: железнодорожники сравняли счет благодаря голу Монтеса

«Локомотив» сравнял счет в матче 24-го тура РПЛ против махачкалинского «Динамо». Игра проходит на «РЖД Арене» в Москве.

Гол на 87-й минуте забил защитник хозяев Сезар Монтес.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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