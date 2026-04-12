«Локомотив» — «Динамо» Махачкала: нулевая ничья после первого тайма

Первый тайм матча 24-го тура между «Локомотивом» и махачкалинским «Динамо» завершился вничью. Игра проходит на «РЖД Арене».

Желтую карточку на 28-й минуте получил защитник гостей Сослан Кагермазов. Команды не нанесли ни одного удара в створ ворот.

Чемпионат России. Премьер-лига. 24-й тур.

12 апреля, 16:30. РЖД Арена (Москва)

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