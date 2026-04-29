«Локомотив» — «Динамо»: когда матч РПЛ, где смотреть трансляцию

«Локомотив» и «Динамо» сыграют в 28-м туре чемпионата России в пятницу, 1 мая. Матч пройдет на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 19.30 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию дерби. Следить за ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Динамо» можно в матч-центре на нашем сайте. В прямом эфире трансляцию покажут на телеканале «Матч ТВ» и сайте matchtv.ru. Также смотреть игру можно в ретрансляции федерального канала на онлайн-платформах «Кинопоиск» и Okko.

После 27 туров премьер-лиги «Локомотив» набрал 49 очков и занимает третье место в турнирной таблице. «Динамо» с 38 очками располагается на восьмой строчке в чемпионате России.

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