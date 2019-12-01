«Локомотив» — «Динамо»: Алексей Миранчук забил пенальти паненкой
17:10
Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счет в домашнем матче 18-го тура премьер-лиги против «Динамо» — 1:1. 24-летний россиянин забил пенальти ударом паненкой. 11-метровый был назначен после фола Григория Морозова на Владиславе Игнатьеве.
? Посмотрите как Алексей Миранчук забивает пенальти. Давно такого не было в РПЛ.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) December 1, 2019
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