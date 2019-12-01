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«Локомотив» — «Динамо»: Алексей Миранчук забил пенальти паненкой

17:10
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Полузащитник «Локомотива» Алексей Миранчук сравнял счет в домашнем матче 18-го тура премьер-лиги против «Динамо» — 1:1. 24-летний россиянин забил пенальти ударом паненкой. 11-метровый был назначен после фола Григория Морозова на Владиславе Игнатьеве.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Локомотив — Динамо

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/20. 18-й тур. «Зенит» — «Спартак» и другие матчи




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