Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
М-Лига
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 21:32

«Локомотив» — ЦСКА: судья не успел за атакой гостей — его спас ВАР

Александр Бобров
Шеф-редактор
Читать «СЭ» в Telegram Новости
«Локомотив» — ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.
1/3

На 88-й минуте матча 15-го тура чемпионата России «Локомотив» — ЦСКА (0:1) арбитр Артем Любимов сильно отстал от атаки армейцев (его даже не было в кадре).

"Локомотив" - ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.

Он не мог увидеть, что Егор Ушаков нарушил правила в борьбе с Дмитрием Бариновым, ударил его рукой в лицо, а затем в одиночку убежал к воротам железнодорожников.

"Локомотив" - ЦСКА.
«Локомотив» — ЦСКА.

Вряд ли мог помочь судье резервный рефери Алексей Сухой. В такой ситуации спасли видеоассистенты Артем Чистяков и Дмитрий Мосякин. Общими усилиями судьи сравнительно быстро приняли верное решение: гол не был засчитан, а Ушаков получил желтую карточку.

Через несколько минут, незадолго до конца встречи, он успел получить второе предупреждение за грубый фол и заработал удаление.

Россия. Премьер-лига. 15-й тур
29 окт, 19:00. РЖД Арена (Москва)
Локомотив
0:1
ЦСКА

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Испания. Ла Лига
Валенсия
Барселона

ТБ 3.5

26%

2.50

Ф2(-1.5)

20%

2.48

обе забьют - нет

14%

2.17
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

обе забьют - да

30%

1.80

Ф2(-1.5)

22%

2.14

ТБ 3

17%

2.00
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив 0
ЦСКА 1
Матч завершен

П2

29%

1.82

ТБ 2.5

26%

1.73

15%

2.05
Дмитрий Баринов
ФК Локомотив (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Артем Любимов (судья)
25
10
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Загитова легла под капельницу. Может ли это быть допинговым нарушением?
«В чаше стадиона очень опасно». Что сейчас с «Донбасс Ареной» в Донецке
Россия официально уведомила генсека ООН о приостановке участия в зерновой сделке
Десятки человек пострадали из-за давки на праздновании Хэллоуина в Сеуле
Минобороны заявило об участии ВМС Британии в подрыве «Северных потоков»
Как работает один из главных калибров ракетных войск 152-мм гаубица «Мста-С»: фотогалерея «Известий»
Материалы сюжета: РПЛ, 15-й тур: «Локомотив» — ЦСКА, «Краснодар» — «Зенит» и другие матчи
Разочарование молодого воспитанника ЦСКА: забил роскошный гол, но в дело вмешался судья
Ненахов об игре «Локомотива»: «Неудачная серия продолжается»
Веденеев считает, что «Краснодар» не сможет обыграть «Зенит»
Федотов поздравил болельщиков ЦСКА с победой в матче с «Локомотивом»
Алдонин считает, что Любимов придумал желтую карточку в эпизоде с Ушаковым и Бариновым
И.о. главного тренера «Локомотива» Федоров: «Нравится игра Тикнизяна на позиции латераля»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

И.о. главного тренера «Локомотива» Федоров: «Игра понравилась за исключением результата»

Тренер «Локомотива» Федоров прокомментировал второй гол ЦСКА
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 14 11 3 0 43-5 36
2
 Ростов 15 8 5 2 27-21 29
3
 ЦСКА 15 8 5 2 29-15 29
4
 Спартак 14 9 2 3 36-16 29
5
 Динамо 15 7 5 3 30-18 26
6
 Краснодар 14 7 3 4 27-20 24
7
 Ахмат 15 7 2 6 23-23 23
8
 Оренбург 15 7 1 7 28-34 22
9
 Сочи 14 6 2 6 22-29 20
10
 Урал 14 5 1 8 15-24 16
11
 Кр. Советов 14 3 5 6 15-21 14
12
 Н. Новгород 14 3 4 7 17-25 13
13
 Факел 15 1 9 5 18-28 12
14
 Локомотив 15 3 3 9 17-30 12
15
 Химки 15 2 3 10 14-34 9
16
 Торпедо 14 1 3 10 7-25 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.10 17:00
Оренбург – Факел
 4 : 1
29.10 14:00
Динамо – Химки
 6 : 1
29.10 16:30
Ахмат – Ростов
 1 : 2
29.10 19:00
Локомотив – ЦСКА
 0 : 1
30.10 14:00
Кр. Советов – Н. Новгород
 - : -
30.10 14:00
Сочи – Урал
 - : -
30.10 16:30
Спартак – Торпедо
 - : -
30.10 19:30
Краснодар – Зенит
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 11
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 11
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 11
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 6
Арсен Захарян

Арсен Захарян

Динамо

 5
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 14 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Артем Мещанинов

Артем Мещанинов

Сочи

 12 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости