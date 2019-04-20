"Локомотив" – ЦСКА: Чалов сравнял счет в матче

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет на 40-й минуте матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".

21-летний Чалов получил мяч на краю штрафной у ворот "Локомотива", ушел от защитника Соломона Кверквелии и пробил низом – голкипер железнодорожников Маринату Гильерме отбивал мяч рукой, но тот все равно проскочил в ворота.

Чалов забил 12-й мяч в чемпионате России.

После первого тайма счет – 1:1.

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