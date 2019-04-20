19:50 | Футбол — РПЛ

"Локомотив" – ЦСКА: Чалов сравнял счет в матче

0
Обсудить

Нападающий ЦСКА Федор Чалов сравнял счет на 40-й минуте матча 24-го тура чемпионата России против "Локомотива".

21-летний Чалов получил мяч на краю штрафной у ворот "Локомотива", ушел от защитника Соломона Кверквелии и пробил низом – голкипер железнодорожников Маринату Гильерме отбивал мяч рукой, но тот все равно проскочил в ворота.

Чалов забил 12-й мяч в чемпионате России.

После первого тайма счет – 1:1.

 

Локомотив - ЦСКА

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр

Опрос

Каким должен быть лимит на легионеров в РПЛ?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 24-й тур. "Локо" – ЦСКА, "Краснодар" – "Зенит" и другие матчи
Материалы других СМИ