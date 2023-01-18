Исполнительный директор «Химок» не исключил продажу Дмитрия Тихого

Исполнительный директор «Химок» Николай Оленев рассказал «СЭ» о будущем защитника Дмитрия Тихого в подмосковной команде.

«Пока мы не знаем, будем ли мы разрывать контракт с игроком или это будет полноценная продажа в другой. возможно, зарубежный клуб. Пока что мы введем переговоры с самим Дмитрием», — сказал Оленев «СЭ».

Ранее стало известно, что игрок тренируется по индивидуальной программе с тренером по физподготовке.

В этом сезоне 30-летний футболист провел 9 матчей в РПЛ, не отметившись результативными действиями.