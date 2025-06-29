«Локомотив» победил «Арсенал» в товарищеском матче

«Локомотив» в товарищеском матче на базе в Баковке обыграл «Арсенал» (3:2). Победу красно-зеленым принес гол Александра Сильянова на 90-й минуте.

Товарищеский матч

«Локомотив» (Москва) — «Арсенал» (Тула) — 3:2 (2:0)

Голы: Ненахов, 31 (1:0). Батраков, 37 (2:0). Алинви, 48 (2:1). Большаков, 71 (2:2). Сильянов, 90 (3:2).

«Локомотив» (первый тайм): Митрюшкин, Фассон, Погостнов, Морозов, Ненахов, Баринов, Карпукас, Батраков, Пиняев (Салтыков, 28), Руденко, Воробьев.

«Локомотив» (второй тайм): Лантратов, Погостнов (Топинка, 60), Ньямси, Ненахов (Ведерников, 60; Щетинин, 77), Сильянов, Карпукас (Годяев, 60), Тимофеев, Сарвели, Салтыков (Гердт, 69), Бакаев (Корнеев, 69), Комличенко.