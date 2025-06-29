Президент махачкалинского «Динамо» Гаджиев — о драке в игре с «Краснодаром»: «У нас нет претензий друг к другу»

Президент махачкалинского «Динамо» Гаджи Гаджиев рассказал, что не имеет претензий к «Краснодару» после драки между командами в товарищеском матче.

Игра проходила 27 июня. Массовая потасовка с участием игроков обеих команд случилась на 44-й минуте. Встреча завершилась крупной победой «Краснодара» — 4:1.

«Ни у нас, ни у «Краснодара» нет ни малейших претензий друг к другу. Главный тренер «Краснодара» Мурад Мусаев после игры подошел к нашим ребятам, пожал всем руки, сказал, что такое бывает, футболисты находятся под большими нагрузками, им не удается справиться с эмоциями, но хорошо, что «вы своей игрой дали нашим игрокам отличную таблетку от звездной болезни» после чемпионства. Достойные слова, я считаю. Мы со своими игроками тоже все обсудили. Меры профилактики, которые могли принять, приняли», — цитирует Гаджиева пресс-служба махачкалинского клуба.