В матче 12-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Арсенал» главный арбитр встречи Сергей Лапочкин ошибочно отменил гол полузащитника гостей Александра Ломовицкого.

На 73-й минуте встречи игрок «Арсенала» обокрал вратаря Гильерме, когда тот вводил мяч в игру, однако Лапочкин зафиксировал нарушение правил.

#ЛокоАрсенал — 2?:1?



Ломовицкий выбивает мяч из рук Гильерме, забивает, но гол не засчитан. И предупреждение полузащитнику «Арсенала»



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