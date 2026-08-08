«Локомотив» — «Акрон»: прямая трансляция матча РПЛ

«Локомотив» и «Акрон» сыграют в матче 3-го тура чемпионата России сезона-2026/27 в субботу, 8 августа. Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве и начнется в 18.00 по московскому времени.

Чемпионат России. Премьер-лига. 3-й тур.

08 августа, 18:00. РЖД Арена (Москва)

«СЭ» проведет текстовую онлайн-трансляцию матча. Следить за стартовыми составами, статистикой и ключевыми событиями встречи «Локомотив» — «Акрон» можно будет в матч-центре на нашем сайте.

Матч в прямом эфире покажет платный телеканал «Матч Премьер». Начало трансляции — в 17.55 мск, за 5 минут до стартового свистка.

После двух туров РПЛ «Локомотив» набрал 1 очко и занимает 12-е место в таблице. «Акрон» потерпел два поражения и располагается на последней строчке.