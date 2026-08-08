«Крылья Советов» — «Балтика»: Хиль удвоил преимущество гостей

«Балтика» забила второй гол в выездном матче с «Крыльями Советов» в 3-м туре РПЛ — 2:0.

На 81-й минуте отличился Брайан Хиль, вышедший на замену во втором тайме.