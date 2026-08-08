«Локомотив» — «Акрон»: 18-летние Еремеев и Голубев выйдут в старте хозяев

Стали известны стартовые составы на матч между «Локомотивом» и «Акроном» в 3-м туре РПЛ.

Игра пройдет на «РЖД Арене» в Москве. Начало — в 18.00 по московскому времени.

«Локомотив»: Лантратов, Фассон, Ньямси, Морозов, Сильянов, Карпукас, Еремеев, Пиняев, Батраков, Бакаев, Голубев.

Запасные: Веселов, Джикия, Ненахов, Погостнов, Чевардин, Коваленко, Салтыков, Вера, Щетинин, Раков, Руденко, Мялковский.

«Акрон»: Гудиев, Бардыбахин, Бокоев, Фернандес, Эсковаль, Джурасович, Лончар, Марадишвили, Дмитриев, Тедич, Беншимол.

Запасные: Тереховский, Волочай, Роча, Неделчару, Бистрович, Железнов, Платон, Хосонов, Попенков, Аревало, Дуду Родригес.

«СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.