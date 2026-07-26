Чернов рассказал о роли Довбни в «Спартаке»: «Первым разряжает обстановку»

Защитник «Крыльев Советов», бывший игрок «Спартака» Никита Чернов в комментарии для «СЭ» рассказал о роли вратаря красно-белых Александра Довбни.

«Довбня — веселый парень. В душе он еще молодой. Когда настают трудные времена, то именно он первым разряжает обстановку. Саша всегда поможет и подскажет», — сказал Чернов «СЭ».

Довбня играет за «Спартак» с 2024 года. За время выступления за московскую команду он провел только 1 матч. Летом красно-белые продлили контракт с 39-летним вратарем до 2027 года.