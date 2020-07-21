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«Локо» не делал предложений о покупке Жемерсона

13:07
Жемерсон. Фото Les Transferts.
Жемерсон. Фото Les Transferts.
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По данным «СЭ», «Монако» не получал от «Локомотива» предложений о приобретении 27-летнего защитника Жемерсона. Об интересе железнодорожников к бразильцу сообщило издание Fanatik. При этом монегаски не будут против продажи футболиста.

Этим летом в «Локомотив» также сватали 30-летнего нападающего красно-белых Стевана Йоветича. Однако и по поводу трансфера этого игрока никаких запросов от москвичей не поступало.

В этом сезоне 27-летний Жемерсон сыграл в 15 матчах во всех турнирах.(Александр Бобров)

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