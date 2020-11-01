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Логашов получил повреждение в матче с «Зенитом»

15:34
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Защитник «Химок» Арсений Логашов получил повреждение в матче 13-го тура Тинькофф РПЛ против «Зенита». Он был вынужден попросить замену во втором тайме.

Логашов испытывал дискомфорт в икроножной мышце. Врачи попытались оказать ему помощь, но он все же не смог продолжить игру.

Химки — Зенит

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 13-й тур. «Спартак» — «Ростов» и другие матчи




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