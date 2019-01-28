"Ливорно" арендовал Бобена из "Ростова"

"Ливорно" арендовал защитника "Ростова" Матия Бобена​ до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт желто-синих. Арендное соглашение включает в себя право выкупа.

Напомним, что Бобен перешел в "Ростов" в 2017-м году и провел за клуб 9 матчей.

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