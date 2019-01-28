"Ливорно" арендовал Бобена из "Ростова"

"Ливорно" арендовал защитника "Ростова" Матия Бобена до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт желто-синих. Арендное соглашение включает в себя право выкупа.
Напомним, что Бобен перешел в "Ростов" в 2017-м году и провел за клуб 9 матчей.
Матия Бобен арендован итальянским "Ливорно"– Football Club Rostov (@rostovfc) 28 января 2019 г.
Между "Ростовом" и "Ливорно" достигнуто арендное соглашение.
Остаток сезона Матия Бобен проведет в клубе "Ливорно", который выступает в итальянской "Серии Б". Арендное соглашение включает в себя право выкупа. pic.twitter.com/ffeKspISYd
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