22:26 | Футбол — РПЛ

"Ливорно" арендовал Бобена из "Ростова"

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"Ливорно" арендовал защитника "Ростова" Матия Бобена​ до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт желто-синих. Арендное соглашение включает в себя право выкупа.

Напомним, что Бобен перешел в "Ростов" в 2017-м году и провел за клуб 9 матчей.

Все о трансферах – здесь

 

Дополнительная информация

http://www.fc-rostov.ru/press/news/12236

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