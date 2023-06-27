Бабкин подпишет с «Крыльями Советов» контракт на 3-4 года

Трансфер полузащитника Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов» может состояться в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».

По информации источника, «Локомотив» и «Крылья Советов» уладили почти все нюансы по контракту. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на срок в 3-4 года.

Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.