Бабкин подпишет с «Крыльями Советов» контракт на 3-4 года
Трансфер полузащитника Сергея Бабкина из «Локомотива» в «Крылья Советов» может состояться в ближайшее время, сообщает «РБ Спорт».
По информации источника, «Локомотив» и «Крылья Советов» уладили почти все нюансы по контракту. Ожидается, что трансфер будет оформлен в ближайшее время. Отмечается, что соглашение будет рассчитано на срок в 3-4 года.
Бабкин играл за «Локомотив» с 2019 года и провел за основную команду 20 матчей. В «Крыльях» он провел 12 матчей в этом сезоне РПЛ, не отметившись результативными действиями.
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