Литвинов — о Медине: «Хороший игрок. Главное, чтобы он помог нам выиграть чемпионство»
Полузащитник «Спартака» Руслан Литвинов рассказал, как приняли в команде новичка Хесуса Медину, и поделился деталями подготовки команды к новому сезону.
— Нормально, немного пообщались. Хороший игрок. Главное, чтобы он помог нам выиграть чемпионство. Его слова? Футболисты много говорят не думая. Такое бывает. Думаю, он поможет команде. Левоногий игрок, бьет стандарты, угловые. С одной стороны Квинси, с другой — он. Он сделал выбор, перешел в «Спартак», это наша семья. Мы поможем ему влиться в коллектив.
— Помню, ты говорил, что никогда не переедешь в ЦСКА.
— Я говорил, что пока не вижу какие-то переходы в другие клубы, потому что у меня сейчас «Спартак».
— Расскажи, как проходит подготовка к новому сезону. Может, Абаскаль что-то новое привнес.
— Все в стандартном режиме, в зале, на поле, бега. Работаем над выносливостью, над техникой, над тактикой. Сейчас уже больше уделяем времени тактике, перестроениям, работе в обороне, потому что после зимней паузы потеряли очень много очков в ситуациях, когда мы должны были их получать и подниматься вверх турнирной таблицы. Сейчас сделали акцент на перестроениях в обороне, поэтому, надеюсь, у нас будут от этого плоды и в новом сезоне у нас все получится.
10 июля «Спартак» объявил о трансфере Медины. 26-летний футболист подписал контракт со спартаковцами до конца июня 2026 года.
Ранее полузащитник выступал за ЦСКА. Всего он провел 45 матчей за армейцев, в которых отметился 12 голами и 10 результативными передачами.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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|0-0
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3
|Спартак
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|0-0
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4
|Ростов
|0
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|0-0
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5
|Ахмат
|0
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|0
|0-0
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6
|Краснодар
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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|0-0
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9
|Динамо
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|0-0
|0
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10
|Сочи
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|0-0
|0
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11
|Урал
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|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
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|0
|0-0
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14
|Факел
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
|0
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|0
|0
|0-0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -