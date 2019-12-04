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Лидера фанатов «Спартака» Бевза увезли к мировому судье

13:35
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Одного из лидеров фанатов «Спартака» Валерия Бевза увезли к мировому судье, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, Бевза допрашивали в Следственном управлении УМВД по Центральному району. После за ним приехал наряд из Петроградского района и увез с собой.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко не стал комментировать задержание Бевза.

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Дополнительная информация

https://www.fontanka.ru/2019/12/04/052/

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