Лидера фанатов «Спартака» Бевза увезли к мировому судье

Одного из лидеров фанатов «Спартака» Валерия Бевза увезли к мировому судье, сообщает «Фонтанка».

По сведениям источника, Бевза допрашивали в Следственном управлении УМВД по Центральному району. После за ним приехал наряд из Петроградского района и увез с собой.

Ранее глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко не стал комментировать задержание Бевза.

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