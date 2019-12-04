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В пресс-службе ГУ МВД по Санкт-Петербургу пока не комментируют задержание заводящего «Спартака» Амиго

12:53
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Глава пресс-службы ГУ МВД по Санкт-Петербургу Вячеслав Степченко не стал комментировать задержание фаната «Спартака» Валерия Бевза по прозвищу «Валера Амиго».

— Пока без комментариев, — сказал Степченко.

1&nbsp;декабря. Санкт-Петербург. &laquo;Зенит&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Спартак&raquo;&nbsp;&mdash; 1:0. Болельщики гостей.Заводящего «Спартака» везут под конвоем в Петербург. Что за этим стоит?

Вчера Telegram-канал «Мутко против» сообщил, что Бевза вызывали в отдел полиции на Петровке для дачи показаний по «одному уголовному делу». Когда он подъехал, его уже ожидали представители полиции Петербурга, которые забрали его и везут в город. По словам полицейских, Бевз — важный свидетель по уголовному делу о майской драке в Санкт-Петербурге.

Кроме того, сотрудники МВД задерживали Бевза в воскресенье, 1 декабря, после матча 17-го тура чемпионата России «Зенит» — «Спартак». По мнению сотрудников, именно он организовал заряды про форварда сине-бело-голубых Артема Дзюбы. На Бевза составили протокол и отпустили, поскольку статья не предполагала ареста. Сам фанат с обвинением не согласен и уверяет, что ничего подобного не кричал. (Иван Торопцев)

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