Николич: «Поверьте, на игроков ЦСКА сейчас оказывается большая нагрузка»

Главный тренер ЦСКА Марко Николич отметил, что тренировка армейцев накануне матча с «Зенитом» в Winline Зимнем кубке РПЛ была не такой интенсивной, как предыдущие занятия.

«В предыдущие дни на этом сборе тренировались достаточно интенсивно. Когда надо, ребята загружены и нагружены. Поверьте, нагрузка большая на наших футболистов сейчас. Завтра игра, потом еще. Поэтому сегодня тренировка была практически восстановительная», — приводит слова Николича «ВсеПроСпорт».

Матч между ЦСКА и «Зенитом» состоится 4 февраля в Абу-Даби. Начало — в 19.30 по московскому времени.