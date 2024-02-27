Личка рассказал, кто из футболистов «Динамо» его удивил

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» объяснил, почему его удивил полузащитник бело-голубых Даниил Фомин.

— Кто-то из футболистов удивил вас в первой части сезона?

— Да. Даня Фомин — я видел его ранее игроком хорошего уровня, но я не знал, что он настолько хорош, настолько полезен. И он может быть еще лучше. У меня очень хороший выбор в середине поля, что тут говорить. И я очень доволен, что Муми Нгамале раскрылся. Он мне нравился как игрок, но в первый сезон в «Динамо» у него не было столько игровой свободы на поле. Я не знаю, какие у него были задачи от тренера, но Муми не показывал все, что он умеет. Осенью он был хорош, — сказал Личка «СЭ».

Чешский специалист возглавил «Динамо» летом 2023 года. После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. Вторым идет «Зенит» (36 очков), а первое место занимает «Краснодар» (38).

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».