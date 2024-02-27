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27 февраля, 14:53

Mash: Суд обязал Матвея Сафонова выплачивать бывшей супруге четверть доходов

Алина Савинова
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Матвей Сафонов.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Никулинский суд Москвы обязал вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов, сообщает Mash.

Отмечается, что голкипер должен оплатить задолженность алиментов за последние два года. По информации источника, доход Сафонова может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

Бывшая супруга футболиста Анастасия Казачек объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей за свой клуб в РПЛ, пропустив 12 голов. В сборной России за все время на его счету 12 игр.

Матвей Сафонов
Футбол
ФК Краснодар
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54
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Положение команд
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Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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