Mash: Суд обязал Матвея Сафонова выплачивать бывшей супруге четверть доходов

Никулинский суд Москвы обязал вратаря «Краснодара» и сборной России Матвея Сафонова выплачивать бывшей жене четверть своих доходов, сообщает Mash.

Отмечается, что голкипер должен оплатить задолженность алиментов за последние два года. По информации источника, доход Сафонова может составлять до 12 миллионов рублей в месяц.

Бывшая супруга футболиста Анастасия Казачек объявила о расставании с футболистом в октябре 2021 года. У пары есть дочь Майя. Весной 2023 года стало известно, что Сафонов подал иск в суд Краснодара, чтобы дочь проживала с ним. Он также требовал взыскать с бывшей супруги алименты в размере 13 тысяч рублей в месяц.

Сафонов является воспитанником «Краснодара». В нынешнем сезоне 25-летний голкипер провел 18 матчей за свой клуб в РПЛ, пропустив 12 голов. В сборной России за все время на его счету 12 игр.