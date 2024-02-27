Келлвен: «Интенсивность тренировок в ЦСКА гораздо выше, чем в сборной Бразилии»

Защитник ЦСКА Келлвен рассказал о тренировочном процессе армейского клуба на сборах в Турции.

«Все упражнения я уже делал и в Бразилии. Но интенсивность в ЦСКА гораздо выше, мы больше делаем силовых упражнений. В целом работа очень полезная и похожая на ту, которую мы проводим в Бразилии», — цитирует Келлвена «РБ Спорт».

Келлвен является игроком олимпийской сборной Бразилии. За национальную команду футболист сыграл 7 матчей, в которых не отметился голевыми действиями.

Келлвен перешел в ЦСКА из «Атлетико Паранаэнсе» 1 сентября прошлого года за 4,5 миллиона евро. За красно-синих защитник сыграл 16 матчей, в которых забил 1 мяч и отдал 4 голевые передачи. Контракт бразильца с армейцами рассчитан до конца июня 2028 года. Сайт Transfermarkt оценивает стоимость 23-летнего игрока в 7 миллионов евро.

После 18 туров ЦСКА идет на 8-м месте, набрав 28 очков.