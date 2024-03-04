Гладилин: «Карасев вовремя «тушил» инциденты, которые могли возникнуть»

Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Карасева в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).

«Опытный рефери, который понимал накал матча. Полный стадион, миллионы смотрят у телевизора, от этой игры многое зависело. Поэтому он вовремя тушил инциденты, которые могли возникнуть», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».

«Зенит» (37 очков) остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.