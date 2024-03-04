Гладилин: «Карасев вовремя «тушил» инциденты, которые могли возникнуть»
Бывший тренер «Спартака» Валерий Гладилин поделился мнением о работе главного арбитра Сергея Карасева в матче 19-го тура РПЛ «Зенит» — «Спартак» (0:0).
«Опытный рефери, который понимал накал матча. Полный стадион, миллионы смотрят у телевизора, от этой игры многое зависело. Поэтому он вовремя тушил инциденты, которые могли возникнуть», — приводит слова Гладилина «Евро-Футбол.Ру».
«Зенит» (37 очков) остался на втором месте в турнирной таблице чемпионата России. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет 2 очка.
Источник: Евро-Футбол.Ру
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|37
|
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|9
|8
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|35
|
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|20
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|8
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|34-25
|32
|
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|
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|
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|
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|
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|5
|7
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|22
|
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|Ахмат
|19
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|5
|9
|19-23
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|
13
|Урал
|19
|5
|4
|10
|18-29
|19
|
14
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|19
|3
|7
|9
|20-29
|16
|
15
|Балтика
|19
|3
|5
|11
|12-24
|14
|
16
|Сочи
|19
|3
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|13
|17-31
|12
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|8.03
|14:00
|
Кр. Советов – ЦСКА
|0 : 2
|8.03
|18:30
|
Ростов – Краснодар
|2 : 1
|9.03
|14:00
|
Урал – Зенит
|- : -
|9.03
|16:30
|
Рубин – Пари НН
|- : -
|9.03
|19:00
|
Динамо – Ахмат
|- : -
|10.03
|14:00
|
Оренбург – Балтика
|- : -
|10.03
|16:30
|
Локомотив – Сочи
|- : -
|10.03
|19:00
|
Спартак – Факел
|- : -
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Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Матео Кассьерра
Зенит
|14
|
|
Джон Кордоба
Краснодар
|9
|
|
Бенхамин Гарре
Крылья Советов
|8
|П
|
|
Квинси Промес
Спартак
|6
|
|
Максим Глушенков
Локомотив
|6
|
|
Константин Тюкавин
Динамо
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Виктор Александров
Пари Нижний Новгород
|15
|1
|3
|
|
Брайан Мансилья
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|5
|
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Виктор Мелехин
Ростов
|17
|1
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