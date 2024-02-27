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27 февраля, 15:05

Личка — о зимней селекции «Динамо»: «От Артура я бы тоже не отказался»

Константин Алексеев
Шеф отдела футбола
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Марцел Личка.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, что думает о зимней селекции бело-голубых.

— В «Динамо» два человека на каждую позицию, кроме левого защитника. При этом вы говорили, что хотели бы еще двух новичков. Руководство так не считало?

— Смотрите. Если никто не ушел из команды — это уже большой плюс. Чем дольше она вместе, тем больше автоматизма, не требуется так много объяснять. Летом пришли Чавес, Карраскаль и Бителло. Вернулся Бальбуэна. А если бы зимой пришли еще один-два человека, которые сделали бы конкуренцию... Можно было рассмотреть кого-то в защиту и полузащиту, но, повторюсь, самое важное, что никто не ушел.

— «Динамо» не усилилось, а вот «Зенит» и «Краснодар» берут игроков. Тревожит?

— «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро — топового игрока. Если бы мне его предложили — я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по «Флуминенсе». Он был капитаном команды, выиграл Кубок Либертадорес. «Зенит» взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы. У «Динамо» тоже все хорошо с финансами, но нам купить еще двух игроков за 25 миллионов евро — очень тяжело. «Краснодар» усилился двумя легионерами, но потерял Ахметова.

После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет против «Локомотива». Встреча пройдет 3 марта.

Полностью интервью Марцела Лички читайте на сайте «СЭ».

Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 20 11 6 3 30-17 39
2
 Зенит 19 11 4 4 35-17 37
3
 Динамо 19 9 8 2 31-23 35
4
 ЦСКА 20 8 8 4 34-25 32
5
 Спартак 19 9 4 6 27-24 31
6
 Локомотив 19 8 7 4 30-25 31
7
 Рубин 19 8 5 6 18-22 29
8
 Кр. Советов 20 8 5 7 36-31 29
9
 Ростов 20 7 6 7 28-30 27
10
 Пари НН 19 7 4 8 16-17 25
11
 Факел 19 5 7 7 16-20 22
12
 Ахмат 19 5 5 9 19-23 20
13
 Урал 19 5 4 10 18-29 19
14
 Оренбург 19 3 7 9 20-29 16
15
 Балтика 19 3 5 11 12-24 14
16
 Сочи 19 3 3 13 17-31 12
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30 тур
8.03 14:00
Кр. Советов – ЦСКА
 0 : 2
8.03 18:30
Ростов – Краснодар
 2 : 1
9.03 14:00
Урал – Зенит
 - : -
9.03 16:30
Рубин – Пари НН
 - : -
9.03 19:00
Динамо – Ахмат
 - : -
10.03 14:00
Оренбург – Балтика
 - : -
10.03 16:30
Локомотив – Сочи
 - : -
10.03 19:00
Спартак – Факел
 - : -
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Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 9
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 6
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 16 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 17 1 5
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