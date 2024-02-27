Личка — о зимней селекции «Динамо»: «От Артура я бы тоже не отказался»

Главный тренер «Динамо» Марцел Личка в интервью «СЭ» рассказал, что думает о зимней селекции бело-голубых.

— В «Динамо» два человека на каждую позицию, кроме левого защитника. При этом вы говорили, что хотели бы еще двух новичков. Руководство так не считало?

— Смотрите. Если никто не ушел из команды — это уже большой плюс. Чем дольше она вместе, тем больше автоматизма, не требуется так много объяснять. Летом пришли Чавес, Карраскаль и Бителло. Вернулся Бальбуэна. А если бы зимой пришли еще один-два человека, которые сделали бы конкуренцию... Можно было рассмотреть кого-то в защиту и полузащиту, но, повторюсь, самое важное, что никто не ушел.

— «Динамо» не усилилось, а вот «Зенит» и «Краснодар» берут игроков. Тревожит?

— «Зенит» купил Артура за 18 миллионов евро — топового игрока. Если бы мне его предложили — я бы тоже не отказался. Нино — сильный центральный защитник. Я его знал еще раньше по «Флуминенсе». Он был капитаном команды, выиграл Кубок Либертадорес. «Зенит» взял двух хороших футболистов, клуб может себе позволить делать такие трансферы. У «Динамо» тоже все хорошо с финансами, но нам купить еще двух игроков за 25 миллионов евро — очень тяжело. «Краснодар» усилился двумя легионерами, но потерял Ахметова.

После 18 туров бело-голубые с 32 очками занимают третье место в турнирной таблице РПЛ. В первом матче после зимней паузы московская команда сыграет против «Локомотива». Встреча пройдет 3 марта.

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