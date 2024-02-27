Быстров: «Налог на легионеров — это отлично»

Бывший полузащитник сборной России Владимир Быстров рассказал, что думает о возможном введении налога на легионеров в РПЛ.

«Налог на легионеров — это отлично. Если эти бабки будут идти на развитие детско-юношеского спорта — великолепно. А если еще и манеж построят — чудесно», — приводит слова Быстрова Sport24.

21 февраля генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов заявил, что вопрос введения налога на легионеров в РПЛ будет рассмотрен в течение полугода.

В феврале 2022 года колумнист «СЭ» Илья Казаков сообщал, что за каждую минуту, проведенную иностранцем на поле, клуб будет платить 5 или 10 тысяч рублей. Сколько именно, зависит от возраста: 5 тысяч — за легионера младше 23 лет, 10 тысяч — за остальных.

На данный момент команды РПЛ имеют право заявить 13 иностранцев, одновременно на поле могут выйти не более восьми из них. Легионерами не считаются граждане Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии.