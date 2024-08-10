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Личка объяснил, почему Тюкавин не бил пенальти в ворота «Зенита»

Алексей Михайлов
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Главный тренер «Динамо» Марцел Личка объяснил, почему Константин Тюкавин не бил пенальти в матче 4-го тура РПЛ с «Зенитом» (0:1).

— Почему Тюкавин не бил пенальти?

— У нас есть 6 игроков, которые могут пробить пенальти. Мог бить Бителло, Фомин, Карраскаль, Тюкавин или Чавес. На себя забрал ответственность Муми Нгамале. Возможно, он хотел оправдаться за свои ошибки и забить гол. Я не назначаю пенальтиста. Человек должен забирать на себя ответственность.

— Не забитый пенальти — это невозможность сконцентрироваться в конце?

— Каждый может сделать ошибку, не забить пенальти. Помню, как Фомин не смог сделать это в финале Кубка России. В таких моментах «Зенит» умеет побеждать, нам надо учиться этому.

— Перед началом матча говорили, что «Зенит» нужно лишить мяча. Была ли у вас такая задумка?

— «Зенит» контролировал мяч, но в первом тайме была ситуация, когда мы могли забить гол. Вендел и Клаудиньо — это большие мастера по работе с мячом. Но у нас есть Бителло, Нгамале. Может, у соперника было больше владения мяча, но мы сегодня сыграли на максимум своих возможностей. Ребята старались играть активно вперед.

— Почему Лаксальт сыграл на позиции левого защитника?

— Лаксальт — умный игрок. Он очень быстро принимает тактические решения. Я хотел, чтобы в середине поля играли Фомин и Чавес, — сказал Личка на пресс-конференции.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. После этого матча команда Сергея Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками — на второй строчке.

Константин Тюкавин
Николя Муми Нгамале
РПЛ
Марцел Личка
6
3
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2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
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 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
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 Химки 4 1 1 2 5-7 4
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