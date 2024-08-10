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Семак — о матче с «Динамо»: «Зениту» не хватало движения и свежести в атаке»

Сергей Жуков
корреспондент
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Главный тренер «Зенита» Сергей Семак подвел итоги матча 4-го тура РПЛ с московским «Динамо». Встреча прошла в Санкт-Петербурге и завершилась со счетом 1:0 в пользу сине-бело-голубых.

— Сложный матч получился у нас. Не хватало движения и в завершении — последней передачи. Были неплохие комбинации. Не хватило забитого мяча в начале матча. Забей мы тогда, игра пошла бы более открытая. В обороне сыграли надежно за исключением одного момента, когда упустила игрока. В атаке не хватало свежести. Результат очень важен для нас.

«Зенит» продлил серию матчей в РПЛ без пропущенных мячей до четырех. Команда Семака с 12 очками занимает первое место в турнирной таблице, «Динамо» с 9 очками располагается на второй строчке.

 

Сергей Семак
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 Зенит 4 4 0 0 14-0 12
2
 Динамо 4 3 0 1 8-3 9
3
 Локомотив 4 3 0 1 11-5 9
4
 ЦСКА 3 2 1 0 8-1 7
5
 Спартак 3 2 0 1 6-3 6
6
 Пари НН 4 2 0 2 4-7 6
7
 Оренбург 4 1 2 1 5-7 5
8
 Ростов 4 1 2 1 4-7 5
9
 Химки 4 1 1 2 5-7 4
10
 Акрон 4 1 1 2 6-7 4
11
 Рубин 4 1 1 2 7-10 4
12
 Краснодар 3 0 3 0 1-1 3
13
 Динамо Мх 4 0 2 2 1-4 2
14
 Ахмат 3 0 2 1 1-6 2
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