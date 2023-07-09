Смолов о победе «Динамо» в Братском кубке: «Слов на ветер не бросаю»
Нападающий «Динамо» Федор Смолов прокомментировал победу бело-голубых над ЦСКА в BetBoom Братском кубке.
«Эмоции от победы? Слов на ветер не бросаю», — заявил Смолов.
«Динамо» победило ЦСКА со счетом 11:3 по сумме двух встреч.
Смолов забил один гол во втором матче.
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4
|Ростов
|0
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|0
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5
|Ахмат
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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|0
|0
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|0
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8
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13
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14
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15
|Рубин
|0
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
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|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
|
Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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