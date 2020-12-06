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Лесовой рассказал секрет «Динамо» при Шварце

14:19
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Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как изменилась игра клуба после прихода немецкого тренера Сандро Шварца.

«Во-первых, ко всем равноценный подход. Сандро одинаково относится и к возрастным футболистам, и к молодым. Он со всеми общается, у нас много тактических занятий как теории, так и на поле. Нас водят за руку и досконально все показывают. Атмосфера в команде просто супер. Всем все нравится, все довольны», — цитирует Лесового клубная пресс-служба.

На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице (27 очков).

Дополнительная информация:

https://fcdynamo.ru/news/interview/?id_4=16018

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