Лесовой рассказал секрет «Динамо» при Шварце

Нападающий «Динамо» Даниил Лесовой рассказал, как изменилась игра клуба после прихода немецкого тренера Сандро Шварца.

«Во-первых, ко всем равноценный подход. Сандро одинаково относится и к возрастным футболистам, и к молодым. Он со всеми общается, у нас много тактических занятий как теории, так и на поле. Нас водят за руку и досконально все показывают. Атмосфера в команде просто супер. Всем все нравится, все довольны», — цитирует Лесового клубная пресс-служба.

На данный момент москвичи занимают шестое место в турнирной таблице (27 очков).