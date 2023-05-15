Лещенко считает кандидатуру Николича на пост главного тренера «Динамо» лучшей

Народный артист России, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в комментарии для «СЭ» отреагировал на возможное назначение Марко Николича на пост главного тренера бело-голубых.

«Я думаю, что кандидатура Николича лучшая. С «Локомотивом» он показывал приличный результат. Мне кажется, «Локомотив» жалел, когда убрали его. Он опытный тренер, который работал с командами высокого уровня. Но решение данного вопроса — прерогатива руководства», — сказал Лещенко «СЭ».

«Локомотив» под руководством Николича стал обладателем Кубка России сезона-2020/21, переиграв в финале «Крылья Советов» (3:1). Также с железнодорожниками он занял второе место в сезоне-2019/20, третье — в сезоне-2020/21.

После 27 туров «Динамо» с 42 очками занимает 7-е место в РПЛ.