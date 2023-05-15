КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Химками»

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения на матче с «Химками». Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. 7 футболистов «Химок» получили предупреждения, это неподобающее поведение команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров. «Химки» — на 15-й строчке с 18 очками.