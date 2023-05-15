Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Игры
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 11:09

КДК РФС рассмотрит поведение болельщиков «Спартака» в матче с «Химками»

Микеле Антонов
Корреспондент
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

Председатель КДК РФС Артур Григорьянц рассказал «СЭ» о повестке дня ближайшего заседания комитета по итогам 27-го тура РПЛ.

«Болельщики «Спартака» скандировали оскорбительные выражения на матче с «Химками». Андрей Талалаев выходил за пределы технической зоны. 7 футболистов «Химок» получили предупреждения, это неподобающее поведение команды», — сказал Григорьянц «СЭ».

«Спартак» располагается на 4-м месте в турнирной таблице РПЛ, набрав 50 очков за 27 туров. «Химки» — на 15-й строчке с 18 очками.

РПЛ
ФК Спартак (Москва)
ФК Химки
Артур Григорьянц
3
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Русских легионеров выгонят домой? Почему на самом деле могли отменить фигурный Евро в Венгрии
ЦСКА разгромил «Торпедо» со счетом 3:0 в матче РПЛ
ВС РФ нанесли удар по опорным пунктам ВСУ на краснолиманском направлении
Бастрыкин не исключил новых проверок блогеров Следственным комитетом
В Турции сообщили о росте числа голосов за кандидата от оппозиции
Как работает система стабилизации цен на продукты: спецпроект «Известий»
Популярное видео
Топ-10: главные династии российского футбола
Быстров. Чего «Спартак» боялся в Питере? Можно поздравлять «Зенит» с золотом-2024?
Топ-10. Самые дорогие российские футболисты
Быстров: сумасшедшая победа «Спартака», «ВАР в своих интересах»
Топ-10: главные события в 100-летней истории «Динамо»
Быстров: что со «Спартаком»? Пофигизм «Зенита»
Арсен Захарян: как он изменился за год. Третий выпуск
«Ростов» — «Пари НН»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Динамо»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Факел»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Локомотив»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Оренбург»: РПЛ, 19-й тур, видеообзор матча
РПЛ: 18-й тур, видеообзоры матчей
«Сочи» — ЦСКА: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Торпедо»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Крылья Советов»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ростов» — «Локомотив»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Пари НН»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Оренбург»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Урал»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Химки»: РПЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Дзюба в «Локо», новый контракт Абаскаля, бразильцы «Зенита»
30 самых влиятельных людей российского футбола
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: награждение «Зенита», «Спартак» и судейство, вылет «Торпедо»
Семин — о возможном назначении Николича в «Динамо»: «Хочу напомнить, что он уже два года не работает»
Митай ожидал, что «Локомотиву» будет сложно с «Крыльями Советов»
КДК РФС рассмотрит поведение Йокановича. Тренер «Динамо» не принял участия в пресс-конференции
Петржела считает, что Личка мог бы возглавить «Динамо»
Орещук: «Ждал, что Йоканович уйдет сам»
Защитник «Пари НН» Гоцук: «Атмосфера на стадионе «Факела» лучшая в России»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Савин рассказал, что «Торпедо» приобрело за сезон в РПЛ

Лещенко считает кандидатуру Николича на пост главного тренера «Динамо» лучшей
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 20 5 2 70-17 65
2
 ЦСКА 27 16 6 5 51-24 54
3
 Ростов 27 14 8 5 44-35 50
4
 Спартак 27 14 8 5 58-36 50
5
 Ахмат 27 14 4 9 44-34 46
6
 Краснодар 27 12 7 8 57-44 43
7
 Динамо 27 12 6 9 44-38 42
8
 Оренбург 27 12 3 12 50-52 39
9
 Сочи 27 11 4 12 36-48 37
10
 Локомотив 27 10 6 11 46-43 36
11
 Урал 27 8 6 13 29-42 30
12
 Факел 27 5 12 10 34-45 27
13
 Кр. Советов 27 6 8 13 27-43 26
14
 Пари НН 27 6 5 16 27-50 23
15
 Химки 27 4 6 17 25-59 18
16
 Торпедо 27 3 4 20 20-52 13
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
20.05 14:00
Локомотив – Факел
 - : -
20.05 16:30
Торпедо – Динамо
 - : -
20.05 16:30
Оренбург – Зенит
 - : -
20.05 19:00
Ахмат – Химки
 - : -
21.05 14:00
Кр. Советов – Урал
 - : -
21.05 16:30
Спартак – ЦСКА
 - : -
21.05 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
22.05 19:00
Пари НН – Сочи
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 23
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 18
Федор Чалов

Федор Чалов

ЦСКА

 17
П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 10
Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Кладуиу Луис Родригес Клаудиньо

Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
И К Ж
Гленн Бейл

Гленн Бейл

Крылья Советов

 25 1 4
Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 17 1 3
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 25 1 6
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости