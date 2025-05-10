Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2025
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ

10 мая, 10:22

Лещенко: «Даже по первому матчу Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат»

Микеле Антонов
Корреспондент

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе Марцела Лички из «Динамо».

«Уход Лички был ожидаем, команде нужна была перезагрузка. Плюс он сам начал говорить про хорошую погоду в Праге, что могло послужить триггером. Но даже если не брать то, как он себя позиционировал, команда не играла в последних матчах. Я еще в начале сезона говорил, что не понимаю, как он распределяет роли игроков, строит защиту. Даже по первой игре Ролана Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат. А до этого защита была провальной, несмотря на то что тот же Бальбуэна в своей сборной прекрасно себя проявляет. Постоянные эксперименты и перетасовки состава, честно говоря, надоели. Так что считаю, что руководство «Динамо» имело право с ним расстаться. Личка — хороший тренер, но он совершал много ошибок. Хотя команда техничная, набор игроков достаточно хороший для того, чтобы бороться за самые высокие места. В игре с «Крыльями Советов» ребята сплотились. Понятно, что повлияло это несуразное удаление, когда защитник ставил заслон и не пропускал Карраскаля, который случайно попал ему по лицу. И правильно, что КДК РФС отменил это удаление», — сказал Лещенко «СЭ».

Болельщик «Динамо» также высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Надеюсь, что со «Спартаком» сыграет тот же состав, и есть надежда на хорошую игру. Мне нравится, что Ролан — динамовец, и видно, что ему футбол не безразличен. Он горит этим, и у него есть определенное видение, о котором он говорит. Думаю, что шанс на бронзу есть, при том, что наши соперники тоже сейчас теряют очки. Бронза будет положительным результатом. Что касается выбора нового главного тренера, то это уже прерогатива руководства клуба», — добавил Лещенко.

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев.

После 27 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 50 очками.

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Марцел Личка
Ролан Гусев
ФК Динамо (Москва)
Лев Лещенко
Читайте также
Фуркад готов стать посредником в переговорах о возвращении российских биатлонистов
Глава МОК Ковентри заявила, что правительства не должны смешивать спорт и политику
Появились кадры задержания пытавшегося отравить офицера Минобороны России в ДНР
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
Эксперт рассказал об изменении стратегии шопинга российских покупателей
Politico узнала об ошеломлении Запада из-за нового мирного плана США по Украине
Популярное видео
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Dmitriy N. Lapitsky

    Динамо будет очень тяжело... Спартак канеш по составу сейчас круче, но он не стабилен... и это есть шанс :)

    10.05.2025

  • napadenie

    Ну нельзя же так примитивно… При всем уважении в другом роде деятельности

    10.05.2025

  • Федор

    Во какой эксперт выискался??? Маразматик.

    10.05.2025

  • Береги руку, Сеня!

    Затра гусевскую "более плотную игру в обороне" протестирует любимый соперник Динамо.

    10.05.2025

  • baruv

    Надеюсь, что вместе с заменой тренера уйдет и спартаковский комплекс Лички. После завтрашнего дерби прояснится.

    10.05.2025

  • Nik

    иди и тренируй, хватит на сцене кривляться

    10.05.2025

    • Сигурдссон: «Я не ценил то, что имел в «Краснодаре»

    Источник: ЦСКА готов заплатить за хавбека «Сан-Паулу» Алвеса 15 миллионов евро
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 Краснодар 15 10 3 2 28-9 33
    2
    		 ЦСКА 15 10 3 2 26-13 33
    3
    		 Зенит 15 8 6 1 29-12 30
    4
    		 Локомотив 15 8 6 1 31-19 30
    5
    		 Балтика 15 7 7 1 21-7 28
    6
    		 Спартак 15 7 4 4 24-21 25
    7
    		 Рубин 15 5 5 5 15-19 20
    8
    		 Акрон 15 4 6 5 18-20 18
    9
    		 Ростов 15 4 6 5 12-15 18
    10
    		 Динамо 15 4 5 6 22-23 17
    11
    		 Ахмат 15 4 4 7 19-23 16
    12
    		 Динамо Мх 15 3 5 7 8-17 14
    13
    		 Кр. Советов 15 3 5 7 18-26 14
    14
    		 Оренбург 15 2 5 8 17-26 11
    15
    		 Сочи 15 2 2 11 12-34 8
    16
    		 Пари НН 15 2 2 11 9-25 8
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    21.11 18:30 Акрон – Сочи - : -
    22.11 14:00 Оренбург – Балтика - : -
    22.11 16:45 Спартак – ЦСКА - : -
    22.11 19:30 Рубин – Ахмат - : -
    23.11 13:00 Кр. Советов – Ростов - : -
    23.11 15:15 Пари НН – Зенит - : -
    23.11 17:30 Динамо – Динамо Мх - : -
    23.11 19:45 Локомотив – Краснодар - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков
    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 10
    Мирлинд Даку
    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Брайан Александр Хиль
    Брайан Александр Хиль

    Балтика

    		 8
    П
    Эдуард Сперцян
    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 9
    Зелимхан Бакаев
    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Максим Глушенков
    Максим Глушенков

    Зенит

    		 4
    И К Ж
    Джон Кордоба
    Джон Кордоба

    Краснодар

    		 13 1 1
    Диего Коста
    Диего Коста

    Краснодар

    		 13 1 4
    Александр Джику
    Александр Джику

    Спартак

    		 6 1 2
    Вся статистика

    Takayama

    КХЛ на Кинопоиске

    Новости
    RSS RSS
    Все новости