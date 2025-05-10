Лещенко: «Даже по первому матчу Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат»

Народный артист России Лев Лещенко в разговоре с «СЭ» поделился мнением об уходе Марцела Лички из «Динамо».

«Уход Лички был ожидаем, команде нужна была перезагрузка. Плюс он сам начал говорить про хорошую погоду в Праге, что могло послужить триггером. Но даже если не брать то, как он себя позиционировал, команда не играла в последних матчах. Я еще в начале сезона говорил, что не понимаю, как он распределяет роли игроков, строит защиту. Даже по первой игре Ролана Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат. А до этого защита была провальной, несмотря на то что тот же Бальбуэна в своей сборной прекрасно себя проявляет. Постоянные эксперименты и перетасовки состава, честно говоря, надоели. Так что считаю, что руководство «Динамо» имело право с ним расстаться. Личка — хороший тренер, но он совершал много ошибок. Хотя команда техничная, набор игроков достаточно хороший для того, чтобы бороться за самые высокие места. В игре с «Крыльями Советов» ребята сплотились. Понятно, что повлияло это несуразное удаление, когда защитник ставил заслон и не пропускал Карраскаля, который случайно попал ему по лицу. И правильно, что КДК РФС отменил это удаление», — сказал Лещенко «СЭ».

Болельщик «Динамо» также высказался о предстоящем матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

«Надеюсь, что со «Спартаком» сыграет тот же состав, и есть надежда на хорошую игру. Мне нравится, что Ролан — динамовец, и видно, что ему футбол не безразличен. Он горит этим, и у него есть определенное видение, о котором он говорит. Думаю, что шанс на бронзу есть, при том, что наши соперники тоже сейчас теряют очки. Бронза будет положительным результатом. Что касается выбора нового главного тренера, то это уже прерогатива руководства клуба», — добавил Лещенко.

«Динамо» объявило об уходе Лички из клуба 1 мая. Чех возглавлял бело-голубых с июня 2023 года. Исполняющим обязанности главного тренера команды был назначен Ролан Гусев.

После 27 туров «Динамо» располагается на пятом месте в таблице РПЛ с 50 очками.