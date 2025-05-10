Источник: ЦСКА готов заплатить за хавбека «Сан-Паулу» Алвеса 15 миллионов евро
ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Сан-Паулу» Матеуша Алвеса, сообщает Somos Sao Paulinos со ссылкой на журналиста Андре Эрнана.
По информации источника, армейцы подготовили предложение для бразильского клуба и готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Тем не менее, красно-синие еще не направляли его официально.
20-летний бразилец выступает за взрослую команду «Сан-Паулу» с января 2025 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Текущий контракт игрока с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года.
Новости