10 мая, 10:57

Источник: ЦСКА готов заплатить за хавбека «Сан-Паулу» Алвеса 15 миллионов евро

Сергей Ярошенко

ЦСКА заинтересован в трансфере полузащитника «Сан-Паулу» Матеуша Алвеса, сообщает Somos Sao Paulinos со ссылкой на журналиста Андре Эрнана.

По информации источника, армейцы подготовили предложение для бразильского клуба и готовы заплатить за футболиста 15 миллионов евро. Тем не менее, красно-синие еще не направляли его официально.

20-летний бразилец выступает за взрослую команду «Сан-Паулу» с января 2025 года. За это время на его счету 12 матчей во всех турнирах, в которых он отметился двумя результативными передачами. Текущий контракт игрока с «Сан-Паулу» рассчитан до конца 2028 года.

Футбол
ФК Сан-Паулу
ФК ЦСКА (Москва)
Матеус Алвес
Челестини в восторге, Обляков уже работает, Кисляка «провожают» в Португалию. Что происходит в ЦСКА перед дерби со «Спартаком»
«Спартак» Кс — «Родина»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Чайка»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Арсенал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Факел»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Урал»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Ротор»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Волга»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Енисей»: ФНЛ, 19-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Краснодар»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Спартак»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Оренбург»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Зенит»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Ростов»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — ЦСКА: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Рубин»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Акрон»: РПЛ, 15-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Челябинск» — «Уфа»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 9 ноября
«Ротор» — «Шинник»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Сокол»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Черноморец»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
«СКА-Хабаровск» — «Урал»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 15-го тура 8 ноября
«КАМАЗ» — «Волга»: ФНЛ, 18-й тур, видеообзор матча
  • al-an-ko

    Чистой воды КРЯ - КРЯ.

    10.05.2025

  • Федор

    Еще одни дауууныы!!! СВОИХ ПОДТЯГИВАЙТЕ!!!

    10.05.2025

    • Лещенко: «Даже по первому матчу Гусева было видно, что он сделал более плотной игру в обороне, и это дало результат»

    «Зенит» интересуется 19-летним Слити из «Фейеноорда»
