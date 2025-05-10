Сигурдссон: «Я не ценил то, что имел в «Краснодаре»

Бывший защитник «Краснодара» Рагнар Сигурдссон поделился мнением о своем решении покинуть российский клуб в 2016 году.

«Фулхэм» захотел видеть меня в своем составе, и это было интересно мне — моей мечтой всегда было играть в Англии. Но я понимаю, что перейти туда было не лучшим решением. Я не ценил то, что имел в «Краснодаре», а в Англии у меня не получилось. Неправильное решение», — приводит слова Сигурдссона «Чемпионат».

38-летний исландец выступал за «Краснодар» с января 2014 по август 2016 год, после чего перешел в «Фулхэм». Всего за краснодарскую команду защитник провел 86 матчей, в которых забил 4 гола и сделал 3 результативные передачи.

В январе 2022 года Сигурдссон объявил о завершении карьеры. Помимо «Краснодара» и «Фулхэма», исландец выступал за «Гетеборг», «Копенгаген», «Ростов», «Рубин» и другие команды.