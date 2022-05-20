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Гайч рассказал, с какими клубами вел переговоры зимой

Карен Саркисян
Корреспондент
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Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Уэску», рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были в зимнее трансферное окно.

«Я общался с людьми из «Индепендьенте», — приводит слова Гайча Ole. — Не с тренерским штабом, а именно с руководством. Мой агент также встречался с руководством «Сан-Лоренцо». Но зимой было трудно покинуть «Уэску», так как клуб не хотел отпускать меня в середине сезона».

В сезоне-2021/22 Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Уэску» во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

23-летний аргентинец перешел в московский клуб из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В СМИ сообщалось, что сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.

Источник: https://www.ole.com.ar/san-lorenzo/gaich-vuelta-san-lorenzo-seleccion_0_b8ArkWQEAG.html
Адольфо Гайч
Футбол
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 29 19 8 2 66-27 65
2
 Динамо 29 16 5 8 52-36 53
3
 Сочи 29 16 5 8 49-29 53
4
 Краснодар 29 14 7 8 41-29 49
5
 ЦСКА 29 14 5 10 38-29 47
6
 Локомотив 29 12 9 8 42-39 45
7
 Ахмат 29 13 2 14 35-37 41
8
 Кр. Советов 29 12 5 12 39-35 41
9
 Ростов 29 10 8 11 47-47 38
10
 Спартак 29 10 8 11 36-39 38
11
 Н. Новгород 29 7 9 13 25-39 30
12
 Урал 29 7 9 13 25-34 30
13
 Химки 29 6 11 12 32-46 29
14
 Рубин 29 8 5 16 33-54 29
15
 Уфа 29 5 12 12 27-39 27
16
 Арсенал 29 5 8 16 29-57 23
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21.05 17:00
Арсенал – Урал
 - : -
21.05 17:00
Динамо – Сочи
 - : -
21.05 17:00
Краснодар – Ахмат
 - : -
21.05 17:00
Кр. Советов – Локомотив
 - : -
21.05 17:00
Н. Новгород – Зенит
 - : -
21.05 17:00
Рубин – Уфа
 - : -
21.05 17:00
Химки – Спартак
 - : -
21.05 17:00
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 - : -
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Гамид Агаларов

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Уфа

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Дмитрий Полоз

Ростов

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Арсенал Т

 23 1 4
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