Гайч рассказал, с какими клубами вел переговоры зимой

Нападающий ЦСКА Адольфо Гайч, выступающий на правах аренды за «Уэску», рассказал, какие варианты продолжения карьеры у него были в зимнее трансферное окно.

«Я общался с людьми из «Индепендьенте», — приводит слова Гайча Ole. — Не с тренерским штабом, а именно с руководством. Мой агент также встречался с руководством «Сан-Лоренцо». Но зимой было трудно покинуть «Уэску», так как клуб не хотел отпускать меня в середине сезона».

В сезоне-2021/22 Гайч забил один мяч и отдал две результативные передачи в 26 матчах за «Уэску» во всех турнирах. Контракт нападающего с ЦСКА рассчитан до 30 июня 2025 года.

23-летний аргентинец перешел в московский клуб из «Сан-Лоренсо» летом 2020 года. В СМИ сообщалось, что сумма сделки составила 8,5 миллиона евро.